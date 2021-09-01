Работа в Париже для девушек

Мы одно из самых опытных агентств с которым может заработать любая красивая девушка со всех городов России, Украины и РБ. Ниже в сообщении добавлены ссылки на реальные отзывы!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

— Ежедневные выплаты

— Высококлассные гости

— Мы оформляем документы для въезда в страну

— Кредитуем билеты

— Оплачиваем рекламу

— Бронируем шикарные апартаменты

— Работаем 60/40, Ваши 60%

ПОМОГАЕМ С ДОКУМЕНТАМИ И ДОРОГОЙ Ничего сложного нет, схема отработана!

Доход чистыми за 15дней от 9000 евро!

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