Работа в Париже для девушек

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— Мы оформляем документы для въезда в страну
— Кредитуем билеты
— Оплачиваем рекламу
— Бронируем шикарные апартаменты
— Работаем 60/40, Ваши 60%
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