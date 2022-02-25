Работа в Стамбуле для девушек

𝗦𝗢𝗣𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚, [22 ноя. 2021 в 11:45]
🇹🇷🇹🇷 СТАМБУЛ 🇹🇷🇹🇷
Район: Атакой
Тур — от 2х недель
Прайс: (пишу только ваши личные деньги)
2 часа 2 сеанса- 1000 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣лир💰 чистыми (вам)
3 часа 3 сеанса-1500 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣лир 💰чистыми
5 часов( гежелик) 2000 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣лир💰 чистыми
ЖИЛЬЁ: RESIDENTS (бесплатно)
Имеется 4 апартамента.
В одних апартаментах (3х комн.) живут три девушки.
РАБОТА:
в день в среднем от 2 до 5максимум
ЕСЛИ вдруг не сможем предоставить вам работу ( это крайне редко бывает — раз в месяц) то, 3003️⃣0️⃣0️⃣💰 лир в день будем оплачивать вам.
Нужны девушки от 18-28лет, которые реально хотят заработать денег.
ЗАПРЕЩЕНО:❌🚫📛УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕПАРАТОВ ‼️❎
Стандартные условия: сеанс в защите + мбр
Все допы ваши👐
У нас более 20.000 денежных клиентов!!!!
Не работаем по интернету!!!!
Тур строго от 2х недель, далее уже сами захотите остаться тут )))🙂
🟢 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡: +996709090605
Ваша Ика