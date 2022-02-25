Работа в ЮАР

𝗦𝗢𝗣𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚, [22 ноя. 2021 в 17:29]

🇿🇦 ЮАР 🇿🇦🇿🇦 КЕЙПТАУН 🇿🇦

Новое интересное направление: Кейптаун в первой десятке самых красивых городов мира.

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🔘Полная поддержка на протяжении всего тура, мы все на месте!

🔘 В вашем комплексе зал, ресторан, спа! В пешей доступности крупный торговый комплекс.

🇷🇺 Для России без визы 90 дней

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