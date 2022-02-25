Работа в ЮАР

𝗦𝗢𝗣𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚, [22 ноя. 2021 в 17:29]
🇿🇦 ЮАР 🇿🇦🇿🇦 КЕЙПТАУН 🇿🇦

Новое интересное направление: Кейптаун в первой десятке самых красивых городов мира.

❗️НАЧАЛО СЕЗОНА❗️

ЧАС ДО 240$ + ДОПЫ ЧАЙ БОНУСЫ ВАШИ

🏨 Проживание в апартаментах ЛЮКС 5*
💯 Гарантированная безопасность!
🚙Встречаем в аэропорту

💰ДОХОД 50/50

🔘Работа Лайт, МБР ДОП
🔘Полная поддержка на протяжении всего тура, мы все на месте!
🔘 В вашем комплексе зал, ресторан, спа! В пешей доступности крупный торговый комплекс.

🇷🇺 Для России без визы 90 дней
💸💶 Поможем отправить деньги домой, обменять на $ и € если требуется

📜 Отзывы о работе с нами, видео туры апартаментов можно увидеть ⏭Тут⏮

📱WhatsApp
+27661291893

Отвечу на ваши вопросы , расскажу подробности, живу в Кейптауне 💫

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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