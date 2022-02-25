Работа для девушек в Брюсселе

БЕЛЬГИЯ🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪
🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 БРЮССЕЛЬ
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Приглашаем всех девушек , кто хочет зарабатывать деньги в 💃💍👠🍾 шикарной столице Европы 💵 💶 💰 .
📞 Имеется база постоянных клиентов ☎️
💸 ✈️ 🛩 Помогаем с приездом , билетами и визой ✈️✈️✈️
🎁🍾🍹 Чаевые , экстра услуги и бонусы ваши !!!!
🏢 Элитные аппаратаменты в самом центре 🇧🇪 Брюсселя 🇧🇪
(район Европарламента ) 🇪🇺
❇️ 1 Час 200 / 250 €
2 часа 400 / 450 €
❇️ Возраст от 18 до 35. (зависит всё от внешних данных девушки).
❇️ Работа 50/50.
❇️ Полная безопасность.
Отвечу на ваши вопросы
в любое время 24/7 ☎️
⚡️ 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡: +79910396937
💥 𝕋𝕖𝕝𝕖𝕘𝕣𝕒𝕞 @Belgium777
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🤝🤝🤝 Ищем скаутов для долгосрочного сотрудничества 🤝🤝🤝
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💐💐💐 Перед началом общения , просьба сообщать ваши параметры и присылать фотографии. 🌷🌷🌷
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