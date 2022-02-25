Работа для девушек в Греции

🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄
❄️ ☃️ ❄️ ☃️ ❄️ ☃️ ❄️
🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎅🎄🎅
❄️☃️❄️ ГРЕЦИЯ — АФИНЫ ( ИДЁТ НАБОР НА ДЕКАБРЬ❄️ Успейте записаться✨ В нашем агентстве сейчас "золотой сезон" есть много работы и будет работа даже в сам НГ!!! ❄️☃️❄️
⚜️🔝АГЕНТСТВО #1 В 🇬🇷ГРЕЦИИ🔝⚜️ НАС ВСЕ ЗНАЮТ🔝⚜️
❄️🎄 Час 150 — 200€
❄️🎄 Система 50/50
❄️🎄 Прямой работодатель 🔝💙
❄️🎄 Встречаем в аэропорту
❄️🎄 Кредитация билетов и фотосессии если нужно
❄️🎄 Гибкий график
❄️🎄 Проживание в отеле 4⭐️
❄️🎄 Русскоговорящие операторы
❄️🎄 Адекватный коллектив
❄️🎄 Подходит "практически"любой типаж. Условия для всех разные❄️
❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️
БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ В ЛИЧКУ
❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️
WTHATSAPP +306987087002
Nasty