Работа для девушек в Греции

🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄

❄️ ☃️ ❄️ ☃️ ❄️ ☃️ ❄️

🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎅🎄🎅

❄️☃️❄️ ГРЕЦИЯ — АФИНЫ ( ИДЁТ НАБОР НА ДЕКАБРЬ❄️ Успейте записаться✨ В нашем агентстве сейчас "золотой сезон" есть много работы и будет работа даже в сам НГ!!! ❄️☃️❄️

⚜️🔝АГЕНТСТВО #1 В 🇬🇷ГРЕЦИИ🔝⚜️ НАС ВСЕ ЗНАЮТ🔝⚜️

❄️🎄 Час 150 — 200€

❄️🎄 Система 50/50

❄️🎄 Прямой работодатель 🔝💙

❄️🎄 Встречаем в аэропорту

❄️🎄 Кредитация билетов и фотосессии если нужно

❄️🎄 Гибкий график

❄️🎄 Проживание в отеле 4⭐️

❄️🎄 Русскоговорящие операторы

❄️🎄 Адекватный коллектив

❄️🎄 Подходит "практически"любой типаж. Условия для всех разные❄️

❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️

БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ В ЛИЧКУ

❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️

WTHATSAPP +306987087002

Nasty