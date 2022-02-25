. Работа для девушек в Дубае

😍Задорные Темы, Релакс Туры🤩, [25 фев. 2022 в 13:28]

🇦🇪 ДУБАЙ CAT AGENCY 🇦🇪

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Преимущества перед другими агентствами:

👨‍💻 Прямой работодатель: не придется платить никаких дополнительных процентов посредникам;

🗂 Индивидуальные условия для каждой девушки;

📝 Более 70+ положительных записей в NumBuster;

📹 ВИДЕО отзывы от довольных девушек о нашем агентстве;

📚 Предоставим доказательства реального заработка: бухгалтерия, скрины переписок, аудиосообщения и т.д.;

🏩 Отельная система, индивидуальное проживания: видео тур можете посмотреть тут;

🛫 Полное кредитование поездки: мы оплатим все расходы!;

💵 Оплата перед началом работы: выплаты авансом! Вначале гонорар — потом выполнение обязанностей.

📲 Условия работы: 👇👇👇👇👇

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✅ P.S. Вся информация проверена администрацией!