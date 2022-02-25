. Работа для девушек в Дубае

😍Задорные Темы, Релакс Туры🤩, [25 фев. 2022 в 13:28]
🇦🇪 ДУБАЙ CAT AGENCY 🇦🇪
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🗂 Индивидуальные условия для каждой девушки;
📝 Более 70+ положительных записей в NumBuster;
📹 ВИДЕО отзывы от довольных девушек о нашем агентстве;
📚 Предоставим доказательства реального заработка: бухгалтерия, скрины переписок, аудиосообщения и т.д.;
🏩 Отельная система, индивидуальное проживания: видео тур можете посмотреть тут;
🛫 Полное кредитование поездки: мы оплатим все расходы!;
💵 Оплата перед началом работы: выплаты авансом! Вначале гонорар — потом выполнение обязанностей.
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