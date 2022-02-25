Работа для девушек в Ливане

Прямой работодатель. Предлагаем работу в:

🇱🇧 Ливан, Бейрут 🇱🇧

🇱🇧Работайте в отеле 4* или 5* или в частной квартире по вашему выбору. Тур от 14 дней

🇱🇧 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня

🇱🇧Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор

🇱🇧Гибкая программа работы по согласованию

🇱🇧Бесплатное проживание

🇱🇧Бесплатное такси, все необходимое для работы-бесплатно

🇱🇧Бесплатная фотосессия

🇱🇧Деньги и паспорт всегда в ваших руках

🇱🇧Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7

🇱🇧Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа

🇱🇧Наличные от 700$-1500$ в день

ПРАЙС-ЛИСТ

1 час $ 200-250,

2 часа$400-450

1 час вылета 300$-350$ в зависимости от расстояния +такси

2 часа вылета 550$-650$ + такси

всю ночь 1400$+такси

🇪🇬 Египет, Каир 🇪🇬

🇪🇬Работа в отеле 5*. Тур от 14 дней

🇪🇬 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня

🇪🇬Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор

🇪🇬Гибкая программа работы по согласованию

🇪🇬Бесплатное проживание

🇪🇬Бесплатное такси, все необходимое для работы бесплатно

🇪🇬Бесплатная фотосессия

🇪🇬Деньги и паспорт всегда в ваших руках

🇪🇬Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7

🇪🇬Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа

🇪🇬Наличные от 800$-1500$ в день

ПРАЙС-ЛИСТ

1 час 250$-320$,

2 часа 450$-500$,

1 час выезд 400$ -450$+ такси

2 часа выезд 800$ +такси

полная ночь 1800$ +такси

🇸🇬Сингапур, город Сингапур🇸🇬

🇸🇬Работайте в отеле 4* или 5 * на ваш выбор. Тур от 14 дней

🇸🇬 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня

🇸🇬Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор

🇸🇬Гибкая программа работы по согласованию

🇸🇬Бесплатное проживание

🇸🇬Бесплатное такси, все необходимое для работы-бесплатно

🇸🇬Бесплатная фотосессия

🇸🇬Деньги и паспорт всегда в ваших руках

🇸🇬Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7

🇸🇬Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа

🇸🇬Наличные от 800$-1500$ в день

ПРАЙС-ЛИСТ

1 час 280$-300$,

2 часа 500$-550$,

1 час выезд 400-450$ +такси

2 часа выезд 800$ +такси

полная ночь 2200$ +такси

🇯🇴Иордания, Амман🇯🇴

🇯🇴Работайте в отеле 5* или апартаментах по вашему выбору. Тур от 14 дней

🇯🇴 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня

🇯🇴Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор

🇯🇴Гибкая программа работы по согласованию

🇯🇴Бесплатное проживание

🇯🇴Бесплатное такси, все необходимое для работы-бесплатно

🇯🇴Бесплатная фотосессия

🇯🇴Деньги и паспорт всегда в ваших руках

🇯🇴Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7

🇯🇴Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа

🇯🇴Наличные от 600$-1500$ в день

ПРАЙС-ЛИСТ

1 час 220$-260$,

2 часа 400$-450$,

1 час выезд 300$-350$ +такси

2 часа выезд 700$-750$ +такси

всю ночь 1500$ +такси

🇸🇦Саудовская Аравия🇸🇦

🇸🇦Работа в отеле 5*. Тур от 14 дней

🇸🇦 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня

🇸🇦Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор

🇸🇦Гибкая программа работы по согласованию

🇸🇦Бесплатное проживание

🇸🇦Бесплатное такси, все необходимое для работы — бесплатно

🇸🇦Бесплатная фотосессия

🇸🇦Деньги и паспорт всегда в ваших руках

🇸🇦Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7

🇸🇦Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа

🇸🇦Наличные от 1000$-200$ в день

ПРАЙС-ЛИСТ

1 час $ 400-500,

2 часа$800,

1 час вылета 600$ + такси

2 часа вылет 1000$ +такси

полная ночь 3000$ +такси

АМЕРИКА, 🧡 ЕВРОПА, 🧡 АРАБСКИЕ СТРАНЫ, 🧡 АЗИЯ:

Австралия 🇦🇺

США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес 🇺🇸

Турция 🇹🇷

Дубай (ОАЭ) 🇦🇪

Люксембург 🇱🇺

Италия 🇮🇹

Бельги🇧🇪

Кипр 🇨🇾

Бахрейн 🇧🇭

Китай 🇨🇳

Дания 🇩🇰

Греция 🇬🇷

Кипр 🇨🇾

Франция 🇫🇷

Норвегия 🇳🇴

Австрия 🇦🇹

Швейцария 🇨🇭

Люксембург🇱🇺

Нидерланды 🇳🇱

Швеция 🇸🇪

Эстония 🇪🇪

Англия 🇬🇧

Иордания 🇯🇴

Абу-Даби 🇦🇪

Бахрейн🇧🇭

Катар 🇶🇦

мы доступны 24/7, вы можете связаться с нами через WhatsApp +79656543217