Работа для девушек в Ливане

Прямой работодатель. Предлагаем работу в:
🇱🇧 Ливан, Бейрут 🇱🇧
🇱🇧Работайте в отеле 4* или 5* или в частной квартире по вашему выбору. Тур от 14 дней
🇱🇧 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня
🇱🇧Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор
🇱🇧Гибкая программа работы по согласованию
🇱🇧Бесплатное проживание
🇱🇧Бесплатное такси, все необходимое для работы-бесплатно
🇱🇧Бесплатная фотосессия
🇱🇧Деньги и паспорт всегда в ваших руках
🇱🇧Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7
🇱🇧Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа
🇱🇧Наличные от 700$-1500$ в день
ПРАЙС-ЛИСТ
1 час $ 200-250,
2 часа$400-450
1 час вылета 300$-350$ в зависимости от расстояния +такси
2 часа вылета 550$-650$ + такси
всю ночь 1400$+такси
🇪🇬 Египет, Каир 🇪🇬
🇪🇬Работа в отеле 5*. Тур от 14 дней
🇪🇬 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня
🇪🇬Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор
🇪🇬Гибкая программа работы по согласованию
🇪🇬Бесплатное проживание
🇪🇬Бесплатное такси, все необходимое для работы бесплатно
🇪🇬Бесплатная фотосессия
🇪🇬Деньги и паспорт всегда в ваших руках
🇪🇬Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7
🇪🇬Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа
🇪🇬Наличные от 800$-1500$ в день
ПРАЙС-ЛИСТ
1 час 250$-320$,
2 часа 450$-500$,
1 час выезд 400$ -450$+ такси
2 часа выезд 800$ +такси
полная ночь 1800$ +такси
🇸🇬Сингапур, город Сингапур🇸🇬
🇸🇬Работайте в отеле 4* или 5 * на ваш выбор. Тур от 14 дней
🇸🇬 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня
🇸🇬Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор
🇸🇬Гибкая программа работы по согласованию
🇸🇬Бесплатное проживание
🇸🇬Бесплатное такси, все необходимое для работы-бесплатно
🇸🇬Бесплатная фотосессия
🇸🇬Деньги и паспорт всегда в ваших руках
🇸🇬Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7
🇸🇬Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа
🇸🇬Наличные от 800$-1500$ в день
ПРАЙС-ЛИСТ
1 час 280$-300$,
2 часа 500$-550$,
1 час выезд 400-450$ +такси
2 часа выезд 800$ +такси
полная ночь 2200$ +такси
🇯🇴Иордания, Амман🇯🇴
🇯🇴Работайте в отеле 5* или апартаментах по вашему выбору. Тур от 14 дней
🇯🇴 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня
🇯🇴Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор
🇯🇴Гибкая программа работы по согласованию
🇯🇴Бесплатное проживание
🇯🇴Бесплатное такси, все необходимое для работы-бесплатно
🇯🇴Бесплатная фотосессия
🇯🇴Деньги и паспорт всегда в ваших руках
🇯🇴Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7
🇯🇴Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа
🇯🇴Наличные от 600$-1500$ в день
ПРАЙС-ЛИСТ
1 час 220$-260$,
2 часа 400$-450$,
1 час выезд 300$-350$ +такси
2 часа выезд 700$-750$ +такси
всю ночь 1500$ +такси
🇸🇦Саудовская Аравия🇸🇦
🇸🇦Работа в отеле 5*. Тур от 14 дней
🇸🇦 Бесплатные билеты, если тур длится более 21 дня
🇸🇦Варианты работы: 50/50, 60/40, на ваш выбор
🇸🇦Гибкая программа работы по согласованию
🇸🇦Бесплатное проживание
🇸🇦Бесплатное такси, все необходимое для работы — бесплатно
🇸🇦Бесплатная фотосессия
🇸🇦Деньги и паспорт всегда в ваших руках
🇸🇦Для работы предусмотрено несколько операторов, связь 24/7
🇸🇦Наши клиенты-это регулярная, очень безопасная работа
🇸🇦Наличные от 1000$-200$ в день
ПРАЙС-ЛИСТ
1 час $ 400-500,
2 часа$800,
1 час вылета 600$ + такси
2 часа вылет 1000$ +такси
полная ночь 3000$ +такси
АМЕРИКА, 🧡 ЕВРОПА, 🧡 АРАБСКИЕ СТРАНЫ, 🧡 АЗИЯ:
Австралия 🇦🇺
США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес 🇺🇸
Турция 🇹🇷
Дубай (ОАЭ) 🇦🇪
Люксембург 🇱🇺
Италия 🇮🇹
Бельги🇧🇪
Кипр 🇨🇾
Бахрейн 🇧🇭
Китай 🇨🇳
Дания 🇩🇰
Греция 🇬🇷
Кипр 🇨🇾
Франция 🇫🇷
Норвегия 🇳🇴
Австрия 🇦🇹
Швейцария 🇨🇭
Люксембург🇱🇺
Нидерланды 🇳🇱
Швеция 🇸🇪
Эстония 🇪🇪
Англия 🇬🇧
Иордания 🇯🇴
Абу-Даби 🇦🇪
Бахрейн🇧🇭
Катар 🇶🇦
мы доступны 24/7, вы можете связаться с нами через WhatsApp +79656543217