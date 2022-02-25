Работа для девушек в Лондоне

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ🇬🇧ЛОНДОН

🔱MODEL LONDON
AGENCY EVA🔱
⭐️Опыт работы более 8 лет ⭐️

ОТКРЫТ НАБОР ДЕВУШЕК В ЛУЧШЕЕ АГЕНСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ:

⚜️Прямой работодатель
⚜️Приглашаем девушек от 20 до 40 лет (в зависимости от внешних данных)
⚜️Прайс: incall от 300£ (400$)
outcall от 350£ (470$)
Чаевые и экстра от 50£ только Ваши
⚜️Такси оплачивает клиент
⚜️За месяц в туре от 15 000£ (20 000$)
⚜️Полное визовое сопровождение
⚜️Кредитация билетов и проживания
⚜️LUX апартаменты в центре Лондона
⚜️100% безопасность и комфортная работа!!! С полицией проблем нет, богатые гости
⚜️Фотограф для съёмки (при необходимости)

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
❇️ От 4 работ в день (~1000$) Ваши;
❇️ Подтвержденная база клиентов и отзывов
❇️ Менеджеры на связи 24/7
❇️ Оперативное решение всех вопросов
❇️ Выходные по желанию: главное предупредить заранее
❇️ Без штрафов и вычетов

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ВСЕХ ВОПРОСОВ И ЗАПИСИ В ТУР ОБРАЩАТЬСЯ:

🟣 𝕋𝕖𝕝𝕖𝕘𝕣𝕒𝕞: @mark_uk

🟢 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡: +79689082843

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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