Работа для девушек в Лондоне

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ🇬🇧ЛОНДОН

🔱MODEL LONDON

AGENCY EVA🔱

⭐️Опыт работы более 8 лет ⭐️

ОТКРЫТ НАБОР ДЕВУШЕК В ЛУЧШЕЕ АГЕНСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ:

⚜️Прямой работодатель

⚜️Приглашаем девушек от 20 до 40 лет (в зависимости от внешних данных)

⚜️Прайс: incall от 300£ (400$)

outcall от 350£ (470$)

Чаевые и экстра от 50£ только Ваши

⚜️Такси оплачивает клиент

⚜️За месяц в туре от 15 000£ (20 000$)

⚜️Полное визовое сопровождение

⚜️Кредитация билетов и проживания

⚜️LUX апартаменты в центре Лондона

⚜️100% безопасность и комфортная работа!!! С полицией проблем нет, богатые гости

⚜️Фотограф для съёмки (при необходимости)

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

❇️ От 4 работ в день (~1000$) Ваши;

❇️ Подтвержденная база клиентов и отзывов

❇️ Менеджеры на связи 24/7

❇️ Оперативное решение всех вопросов

❇️ Выходные по желанию: главное предупредить заранее

❇️ Без штрафов и вычетов

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ВСЕХ ВОПРОСОВ И ЗАПИСИ В ТУР ОБРАЩАТЬСЯ:

🟣 𝕋𝕖𝕝𝕖𝕘𝕣𝕒𝕞: @mark_uk

🟢 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡: +79689082843