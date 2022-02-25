Работа для девушек в Москве

😍Задорные Темы, Релакс Туры🤩, [24 фев. 2022 в 14:57]

❤️Moscow❤️

Работа элитного уровня!!!

Не салон!!!)

❣️Нужны эффектные от 18 лет,ухоженные,воспитанные,для вас всегда есть много тем в Москве!

Типажи нужны разные,но спортивные,с хорошей фигурой девочки всегда в приоритете!

❣️Для топ девочек бюджеты хорошие,начиная от 1000$ за пару часов/встречу и выше(в зависимости от внешних данных)

❣️доп услуги и чай только ваши,оплата всегда строго перед началом встречи!

❣️только проверенная годами база постоянных клиентов,каждый клиент верифицирован!

❣️Все анонимно,безопасно,твои фото увидят только заинтересованные мужчины!

❣️Учтём все твои пожелания с графиком,с переездом,если нужно и т.д. (можете совмещать с работой и личной жизнью без проблем)

❣️Есть кредитация!

❣️Обязательно хорошее портфолио,если нет сделаем,всё помогу,расскажу🔝

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