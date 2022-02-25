Работа для девушек в Осло

🇳🇴🇳🇴🇳🇴Норвегия 🇳🇴🇳🇴🇳🇴

💋💋💋ОСЛО 💋💋💋 🎉 4 места на 8/10 июня.

Самое старое агенство Норвегии

💥Бесплатное жилье , 1/2 девушки в квартире, отдельная спальня у каждой 💥

💥Подготовка всех документов для проезда ( проезд на машине прямо до Осло ) 💥 контракт 4 недели минимум.

💥 на связи 24/7 и номера у нас не меняются годами.

🎁💥 Проезд в кредит по договоренности 💵🎁🎁🎁🎁

💥 У нас цены и условия не меняются никогда, мы оплачиваем все от вас только желание работать 🔥🔥🔥

💥 ценник 2000/2500 , 50/50 по ценнику + 50$ каждый экстра ( у нас в день вы зарабатываете мин 500 / 1000€ себе чистого дохода ) пишем если готовы работать и нужны деньги.

💋💋💋Тина 💋💋💋 +380976677103