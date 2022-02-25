Работа для девушек в Праге

PRAGUE 🇨🇿ПРАГА🇨🇿

НАМ НЕТ РАВНЫХ!

Выходим в плюс с первого рабочего дня!

— РАБОТА 60/40 в пользу девушки
— От 8000€ за Тур
— Тур от 2 недель
— Кредитуем билеты
— Помогаем с документами
— Есть свой перевозчик из УКРАИНЫ

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ И КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК
КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ГОРЯТ ЖЕЛАНИЕМ ЗАРАБОТАТЬ

— Заботимся о вашей безопасности!
— Поддержка менеджера и оператора 24/7
— Все анонимно
— Знание иностранных языков не обязательно!
— Клиенты- местные бизнесмены и иностранцы
— Реклама за наш счёт
— Подарки и чаевые остаются у вас

КРАСОТКИ ПИШИТЕ ПОКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКТУАЛЬНО!!!

Ищем скаутов для сотрудничества на хороших условиях

📥WhatsApp: +420608206755

🔺𝐉 𝐔 𝐈 𝐂 𝐘🔺

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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