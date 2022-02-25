Работа для девушек в Праге

PRAGUE 🇨🇿ПРАГА🇨🇿

НАМ НЕТ РАВНЫХ!

Выходим в плюс с первого рабочего дня!

— РАБОТА 60/40 в пользу девушки

— От 8000€ за Тур

— Тур от 2 недель

— Кредитуем билеты

— Помогаем с документами

— Есть свой перевозчик из УКРАИНЫ

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ И КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК

КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ГОРЯТ ЖЕЛАНИЕМ ЗАРАБОТАТЬ

— Заботимся о вашей безопасности!

— Поддержка менеджера и оператора 24/7

— Все анонимно

— Знание иностранных языков не обязательно!

— Клиенты- местные бизнесмены и иностранцы

— Реклама за наш счёт

— Подарки и чаевые остаются у вас

КРАСОТКИ ПИШИТЕ ПОКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКТУАЛЬНО!!!

Ищем скаутов для сотрудничества на хороших условиях

📥WhatsApp: +420608206755

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