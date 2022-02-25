Работа для девушек в Стамбуле

ТУРЦИЯ🌊🌊🌊
СТАМБУЛ 😇😇😇

ПРИВЕТСТВУЕМ И ТЕХ КТО УЖЕ В СТАМБУЛЕ… 😃

Лучшие условия, прямой работодатель, большой опыт в сфере эскорта✨

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 😎:

КРЕДАЦИЮ БИЛЕТА С ЛЮБОГО ГОРОДА✈️

СИМКАРТА В 🎁

🔱 Конфиденциальность 💯
🔱 Рекламы у нас нет ⛔️

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАС 😎:

✅ Работа на выезд
✅ Жилье предоставляется ( отель в центе Стамбула)
✅ Свободный выход в город
✅ Деньги сразу на руках
✅ Все допы и подарки только ваши
✅ Водители

Работы очень МНОГО …скорее пишем мне и прилетаем✈️✈️✈️

⏰ Места ограничены, все подробности расскажу в ЛС 💵💸💶

РАБОТАЮ СО СКАУТАМИ🚦🚦🚦🚦

💎💎💎WhatsApp +905510684715

Я с Вами на связи 24/7 ❗️

Будем рады видеть Вас 🤍

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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