Работа для девушек в Стамбуле

ТУРЦИЯ🌊🌊🌊

СТАМБУЛ 😇😇😇

ПРИВЕТСТВУЕМ И ТЕХ КТО УЖЕ В СТАМБУЛЕ… 😃

Лучшие условия, прямой работодатель, большой опыт в сфере эскорта✨

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 😎:

КРЕДАЦИЮ БИЛЕТА С ЛЮБОГО ГОРОДА✈️

СИМКАРТА В 🎁

🔱 Конфиденциальность 💯

🔱 Рекламы у нас нет ⛔️

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАС 😎:

✅ Работа на выезд

✅ Жилье предоставляется ( отель в центе Стамбула)

✅ Свободный выход в город

✅ Деньги сразу на руках

✅ Все допы и подарки только ваши

✅ Водители

Работы очень МНОГО …скорее пишем мне и прилетаем✈️✈️✈️

⏰ Места ограничены, все подробности расскажу в ЛС 💵💸💶

РАБОТАЮ СО СКАУТАМИ🚦🚦🚦🚦

💎💎💎WhatsApp +905510684715

Я с Вами на связи 24/7 ❗️

Будем рады видеть Вас 🤍