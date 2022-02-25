Работа для девушек в Стамбуле

ТУРЦИЯ🌊🌊🌊
СТАМБУЛ 😇😇😇
ПРИВЕТСТВУЕМ И ТЕХ КТО УЖЕ В СТАМБУЛЕ… 😃
Лучшие условия, прямой работодатель, большой опыт в сфере эскорта✨
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 😎:
КРЕДАЦИЮ БИЛЕТА С ЛЮБОГО ГОРОДА✈️
СИМКАРТА В 🎁
🔱 Конфиденциальность 💯
🔱 Рекламы у нас нет ⛔️
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАС 😎:
✅ Работа на выезд
✅ Жилье предоставляется ( отель в центе Стамбула)
✅ Свободный выход в город
✅ Деньги сразу на руках
✅ Все допы и подарки только ваши
✅ Водители
Работы очень МНОГО …скорее пишем мне и прилетаем✈️✈️✈️
⏰ Места ограничены, все подробности расскажу в ЛС 💵💸💶
РАБОТАЮ СО СКАУТАМИ🚦🚦🚦🚦
💎💎💎WhatsApp +905510684715
Я с Вами на связи 24/7 ❗️
Будем рады видеть Вас 🤍