Работа для девушек в Швейцарии

🇨🇭ШВЕЙЦАРИЯ🇨🇭

🇨🇭ЖЕНЕВА🇨🇭

✅САМОЛЕТОМ В ЕВРОПУ✈️

✅Подготовка документов для въезда в ЕС

🔺Для совершеннолетних, ответственных девушек со знаем английского языка
🔺Предоставляем работу на постоянной основе и даём ДОП заказы
🔺Наличие профессиональной фотосессии
🔺Проживание и работа в частных апартаментах 50/50
🔺Прямой работодатель ( работаем с 2013 года )

30мин — 200 chf 🇨🇭( 230 $)
1 час — 300 chf 🇨🇭 ( 340 $ )
2 часа — 500 chf 🇨🇭( 570 $ )

🔺Подарки, чай, допы — естественно,Ваши
✅Наличие клиентской базы более 15000 Джентельменов
🔺Дружный коллектив ( работа без денежных переводов )
🔺За годы работы выстроена своя система безопасности
🔺Мы делаем все возможное, что бы Вам работалось спокойно и безопасно
🔺Предоставим отзывы о работе с нами ✅

‼️Общаетесь по телефону с прямым работодателем ( без скаутов, менеджеров или посредников )

WhatsApp:
+380931428480

Telegram:
@BestOneLink

✅Артур🇨🇭GL✅

‼️Остерегайтесь псевдоменеджеров которые
представляются данным именем

🔺𝐉 𝐔 𝐈 𝐂 𝐘🔺

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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