Работа для девушек в Швейцарии

🇨🇭ШВЕЙЦАРИЯ🇨🇭

🇨🇭ЖЕНЕВА🇨🇭

✅САМОЛЕТОМ В ЕВРОПУ✈️

✅Подготовка документов для въезда в ЕС

🔺Для совершеннолетних, ответственных девушек со знаем английского языка

🔺Предоставляем работу на постоянной основе и даём ДОП заказы

🔺Наличие профессиональной фотосессии

🔺Проживание и работа в частных апартаментах 50/50

🔺Прямой работодатель ( работаем с 2013 года )

30мин — 200 chf 🇨🇭( 230 $)

1 час — 300 chf 🇨🇭 ( 340 $ )

2 часа — 500 chf 🇨🇭( 570 $ )

🔺Подарки, чай, допы — естественно,Ваши

✅Наличие клиентской базы более 15000 Джентельменов

🔺Дружный коллектив ( работа без денежных переводов )

🔺За годы работы выстроена своя система безопасности

🔺Мы делаем все возможное, что бы Вам работалось спокойно и безопасно

🔺Предоставим отзывы о работе с нами ✅

‼️Общаетесь по телефону с прямым работодателем ( без скаутов, менеджеров или посредников )

WhatsApp:

+380931428480

Telegram:

@BestOneLink

✅Артур🇨🇭GL✅

‼️Остерегайтесь псевдоменеджеров которые

представляются данным именем

🔺𝐉 𝐔 𝐈 𝐂 𝐘🔺