Работа для девушек в Швейцарии

🇨🇭ШВЕЙЦАРИЯ🇨🇭
🇨🇭ЖЕНЕВА🇨🇭
✅САМОЛЕТОМ В ЕВРОПУ✈️
✅Подготовка документов для въезда в ЕС
🔺Для совершеннолетних, ответственных девушек со знаем английского языка
🔺Предоставляем работу на постоянной основе и даём ДОП заказы
🔺Наличие профессиональной фотосессии
🔺Проживание и работа в частных апартаментах 50/50
🔺Прямой работодатель ( работаем с 2013 года )
30мин — 200 chf 🇨🇭( 230 $)
1 час — 300 chf 🇨🇭 ( 340 $ )
2 часа — 500 chf 🇨🇭( 570 $ )
🔺Подарки, чай, допы — естественно,Ваши
✅Наличие клиентской базы более 15000 Джентельменов
🔺Дружный коллектив ( работа без денежных переводов )
🔺За годы работы выстроена своя система безопасности
🔺Мы делаем все возможное, что бы Вам работалось спокойно и безопасно
🔺Предоставим отзывы о работе с нами ✅
‼️Общаетесь по телефону с прямым работодателем ( без скаутов, менеджеров или посредников )
WhatsApp:
+380931428480
Telegram:
@BestOneLink
✅Артур🇨🇭GL✅
‼️Остерегайтесь псевдоменеджеров которые
представляются данным именем
🔺𝐉 𝐔 𝐈 𝐂 𝐘🔺