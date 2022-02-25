Работа Эскорт во Франции

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Девушки, приглашаем вас на работу с лучшими условиями во Францию в сити тур.

Тур возможен от 14 дней

Приветствуются порядочные, ответственные, пунктуальные девушки 18 – 37 лет, которые хотят зарабатывать

🌸Гарантируем:🌸

🎀- 100 % Анонимность, безопасность.

🎀Мы постоянно на связи 24/7

🎀-Работаем без выездов

🎀- Предоставляем жилье 50/50

🎀- Чай, подарки, допы Ваши

🎀-Возможна кредитация

🌸За тур от 10000€ и выше

🔸1 час-200/250€

💟СОТРУДНИЧАЕМ СО СКАУТАМИ💟

Отвечу на все интересующие вопросы ⬇️

+380735724523