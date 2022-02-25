Работа Эскорт во Франции

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Девушки, приглашаем вас на работу с лучшими условиями во Францию в сити тур.
Тур возможен от 14 дней
Приветствуются порядочные, ответственные, пунктуальные девушки 18 – 37 лет, которые хотят зарабатывать
🌸Гарантируем:🌸
🎀- 100 % Анонимность, безопасность.
🎀Мы постоянно на связи 24/7
🎀-Работаем без выездов
🎀- Предоставляем жилье 50/50
🎀- Чай, подарки, допы Ваши
🎀-Возможна кредитация
🌸За тур от 10000€ и выше
🔸1 час-200/250€
💟СОТРУДНИЧАЕМ СО СКАУТАМИ💟
Отвечу на все интересующие вопросы ⬇️
+380735724523