Работа Эскорт во Франции

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Девушки, приглашаем вас на работу с лучшими условиями во Францию в сити тур.
Тур возможен от 14 дней
Приветствуются порядочные, ответственные, пунктуальные девушки 18 – 37 лет, которые хотят зарабатывать

🌸Гарантируем:🌸
🎀- 100 % Анонимность, безопасность.
🎀Мы постоянно на связи 24/7
🎀-Работаем без выездов

🎀- Предоставляем жилье 50/50
🎀- Чай, подарки, допы Ваши
🎀-Возможна кредитация

🌸За тур от 10000€ и выше

🔸1 час-200/250€

💟СОТРУДНИЧАЕМ СО СКАУТАМИ💟

Отвечу на все интересующие вопросы ⬇️

+380735724523

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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