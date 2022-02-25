Работа эскорт в Ереване

😍Задорные Темы, Релакс Туры🤩, [25 фев. 2022 в 13:11]

☀️Buymeagency.com☀️

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

Наши страны:

Армения 🇦🇲 ЕРЕВАН

Грузия 🇬🇪 ТБИЛИСИ/Батуми

Египет 🇪🇬 Каир

Швеция 🇸🇪 Стокгольм

☀️Buyme расширили свои горизонты для вас и вашего успеха в деньгах

☀️Выгодное сотрудничество 50/50 и 60/40

☀️Никаких посредников. Прямой работодатель💎

Мы найдём тебе от 5 клиентов в день!

☀️Внимательные лояльные операторы 24/7 (русский, английский)

Это не те операторы, которые требуют от тебя принять клиента вне твоего графика. У нас работают ответственные и грамотные операторы, которым важен твой комфорт пребывания в туре.

☀️У нас качественная реклама

Мы не экономим на этом. Хорошая реклама — двигатель ?😉

☀️Что нам нужно от тебя?

— желание работать и зарабатывать

— качественная фотосессия

— возможность работать по графику 12 часов в день (график зависит от страны)

Прайсы очень высокие, работы много🔥

Хочешь сотрудничать с нами?

Пиши, присылай фотографии. Ответим на все вопросы💋

@buymeagency

Whatsapp: +447366368921