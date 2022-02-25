Работа эскорт в Ереване

😍Задорные Темы, Релакс Туры🤩, [25 фев. 2022 в 13:11]
☀️Buymeagency.com☀️
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
Наши страны:
Армения 🇦🇲 ЕРЕВАН
Грузия 🇬🇪 ТБИЛИСИ/Батуми
Египет 🇪🇬 Каир
Швеция 🇸🇪 Стокгольм
☀️Buyme расширили свои горизонты для вас и вашего успеха в деньгах
☀️Выгодное сотрудничество 50/50 и 60/40
☀️Никаких посредников. Прямой работодатель💎
Мы найдём тебе от 5 клиентов в день!
☀️Внимательные лояльные операторы 24/7 (русский, английский)
Это не те операторы, которые требуют от тебя принять клиента вне твоего графика. У нас работают ответственные и грамотные операторы, которым важен твой комфорт пребывания в туре.
☀️У нас качественная реклама
Мы не экономим на этом. Хорошая реклама — двигатель ?😉
☀️Что нам нужно от тебя?
— желание работать и зарабатывать
— качественная фотосессия
— возможность работать по графику 12 часов в день (график зависит от страны)
Прайсы очень высокие, работы много🔥
Хочешь сотрудничать с нами?
Пиши, присылай фотографии. Ответим на все вопросы💋
@buymeagency
Whatsapp: +447366368921