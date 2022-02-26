Топ-10 самых реальных идей дополнительного заработка в свободное время на дому

В интернете есть множество способов зарабатывать без вложений и обмана, иметь гибкий график работы и успевать при этом проводить время со своей семьёй, друзьями и питомцами. В связи с нестабильной ситуацией в мире подработка из дома стала более безопасной и распространённой.

Удалённая — прекраснейшая возможность зарабатывать неограниченное количество денег, всё зависит только от объёма сил и желания, которые фрилансер готов приложить.

Одно из важнейших преимуществ удалённой — то, что больше не надо тратиться на бесконечные поездки в душных метро, автобусах и маршрутках. Огромное количество средств уходит на бензин, техобслуживание и так далее. Значительно уменьшается стресс, и увеличивается желание жить.

Остаётся время на учёбу, детей, родителей и себя любимого. Появляется больше возможностей отдыхать!

Уменьшаются риски несчастных случаев по пути на и обратно с работы.

Нет привязанности к определённому месту, можно уехать в любую точку мира, и улучшить свою жизнь. Где есть свежий воздух и качественное медицинское обслуживание, а также всё то, что требуется для счастливой жизни.

Некоторым людям удобнее общаться с людьми удалённо, без лишних встреч.

Отсутствие дресс-кода и рабочей одежды.

Вот 10 реальных идей дополнительного заработка в свободное время на дому:

Оператор Call-центра.

Это специалист, который консультирует людей по различным вопросам, обзванивая клиентов или отвечая на их обращения. Делать это можно прямо из дома, если имеется качественный микрофон, наушники, смартфон и ноутбук. Качества, необходимые для данной работы: стрессоустойчивость, грамотная речь, приятный голос, вежливость и доброжелательность.

2. Онлайн-няня.

Такая профессия подойдёт любителям детей. В качестве онлайн-няня нужно развлекать группу детей от 3 до 8 лет: проводить развивающие занятия, давать задания, играть, рассказывать стихи, петь, и может даже танцевать.

3. Услуги красоты.

Можно дополнительно выучиться на бровиста, визажиста, парикмахера, мастера по маникюру, Lash-мастера, татуировщика, или применить уже имеющиеся таланты. Нужно выделить свободное место в помещении и оборудовать его всеми необходимыми инструментами и материалами.

4. Изготовление и продажа бизибордов.

Бизиборд — доска, а чаще всего деревянный домик, на котором расположены предметы из повседневной жизни, способствующие развитию у детей мелкой моторики, логики и формированию новых навыков. Конструкция может состоять из замков, розеток, выключателей, защёлок, шнурков и липучек. Создавать бизиборд легко и интересно.

5. Производство подарочных наборов.

Это оригинальный способ поздравить родных и друзей и они пользуются большой популярной в наши дни. Это могут быть различные корзины с фруктами, конфетами, миниатюрами дорогого алкоголя или коробочки с косметикой по уходу за телом, лицом и волосами.

6. Производство хендмейд товаров.

Подойдёт для талантливых и креативных людей, которые умеют создавать красоту своими руками. Продавать можно всё что угодно: ёлочные игрушки, вязаные шапки, бусы, браслеты, броши, брелоки, сумочки и многое другое.

7. Яндекс.Толока предлагает выполнять разные задания: делать или сравнивать фотографии, проверять контент, ездить по определённым адресам, оставлять отзывы, ставить оценку и др.

8. Транскрибация предполагает прослушивание аудиозаписей или просмотр видео с дальнейшим преобразованием полученной информации в текст (вакансии можно найти на Кворке).

9. Платные опросы.

Множеству компаний требуется проводить социальные и маркетинговые исследования и они проводятся в виде опросов, за которые участникам выплачиваются деньги. Опросы варьируются по времени от 5 до 40 минут. Оплата от 10 до 100 руб (Анкета, Интернет опрос, Платный опрос, Рублькулуб и др.).

10. Продажа уроков и мастер-классов.

Владение SMM навыками, копирайтингом, игре на фортепиано и другими талантами — можно использовать для создания своего авторского курса и назначить определённую сумму за возможность обучения для новичков или тех, кто хочет поднять свою квалификацию.