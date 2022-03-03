Как планировать свою карьеру

Что делать, чтобы работодатель выбрал нас при приеме на работу? Как правильно подготовить документы для подачи заявки и добиться успеха на собеседовании? Узнайте, как заинтересовать работодателя!

То, как мы представляем себя в течение нескольких моментов собеседования, может повлиять на следующие несколько лет нашей жизни или даже на всю нашу профессиональную карьеру. При этом не нужно подчеркивать, что к нему стоит как следует подготовиться. Где найти хорошее объявление о работе, как отправить интересный ответ и убедить себя во время личного собеседования? Об этом ниже.

Источники поиска работы, — что означает активный поиск работы?

Чтобы получить хорошую работу, вам нужно ее получить. Это очень редко возможно без активного поиска. Если поиск новой работы является нашим приоритетом, мы должны помочь себе.

У вас есть работодатель мечты, у которого вы хотели бы работать, или отрасль, в которой вы чувствуете себя рыбой в воде?

Оставаться в курсе! Посетите веб-сайты определенных брендов и проверьте объявления о вакансиях.

Как вы узнали, что данная компания в ближайшее время будет искать сотрудника?

Отправьте свое резюмееще до того, как было опубликовано объявление по этому поводу. Никто также не запретит вам отправлять заявки в известные компании, работающие в вашей достойной отрасли, которые в настоящее время не набирают сотрудников — а что, если они будут заинтересованы в вашем предложении?

У вас есть идеи по улучшению выбранной компании?

Не бойтесь позвонить или написать туда и сделать предложение. Всегда будьте на шаг впереди.

Заявочные документы, или как заинтересовать работодателя

Биографические данные — это наша витрина в мире работодателей. Так что пусть она будет отполирована до мельчайших деталей. В дополнение к основным вещам, которые мы не должны забывать (прозрачность, соответствующий язык, внимание к орфографии и форме или соответствующий формат файла), стоит позаботиться о чем-то, что будет отличать нас от наших конкурентов.

Рекрутеры просматривают несколько сотен документов в день — в этом и заключается их работа, и они должны донести до них ваше сообщение, наше резюме, оно не должно быть похоже на другую дюжину. В зависимости от отрасли и должности постарайтесь выделить свой документ таким образом, чтобы он не был отклонен при первом выборе.

Может быть, креативное сопроводительное письмо?

Может быть, у вас есть необычные интересы, которыми вы хотели бы похвастаться? Все может оказаться важным — поэтому заполняйте документ с большой осторожностью и вниманием. Если вам небезразлична конкретная должность, иногда также стоит написать новое резюме с учетом конкретной рекламы.

Собеседование — как не удивиться?

Перед собеседованием рекомендуется провести хорошее исследование. Базовая осведомленность о том, чем занимается данная компания, на каком рынке она работает или каковы ее конкуренты, — вот вопросы, о которых вас обязательно спросят.

За день до набора также полезно вспомнить все, что мы выделили в нашем резюме и попрактикуйтесь в ответах на часто задаваемые вопросы. Ничто так не отпугивает рекрутеров, как несоответствие информации о кандидате в резюме и действительности.

В день собеседования стоит позаботиться об отсутствии лишнего стресса. Убедитесь, что вы приедете вовремя. В идеале мы приезжаем на место встречи примерно за 20 минут до встречи.

За это время вместо того, чтобы нервно искать место для парковки или нужный этаж здания, мы успеем остыть после поездки и собраться с мыслями перед разговором.

Переговоры о работе и оплате, — кто кого покупает?

Все получилось и вы, вероятно, узнали, когда вас берут и на какой период, какие действия вы должны выполнять перед наймом и, что наиболее важно, сколько вы заработаете. Некоторые из этих вещей не убеждают вас полностью, и вы сомневаетесь? Не бойтесь спрашивать. У каждой компании есть определенный бюджет для конкретного сотрудника.

Дело не в том, что предлагаемое предложение окончательное — как в бизнесе, так что всегда стоит вести переговоры. Однако важно делать это правильно и не переусердствовать.

Трехмесячный испытательный срок — это время, когда работодатель оценивает сотрудника. Если мы за это время проявим себя, возможно, подходящим моментом для борьбы за больший заработок станет момент продления контракта?

Пока на момент набора рядом с нами находилось несколько кандидатов, и в случае несогласия с вами работодатель может им позвонить, через три месяца это может оказаться невозможным. Стоит подумать и подождать, и в ходе пробного контракта доказать, что выбор нашей кандидатуры был правильным.

Заинтересовать работодателя в нашей персоне не должно быть сложно. Если несколько важных вопросов будут решены, наша заявка может оказаться настолько выгодной по сравнению с другими, что частые звонки с приглашениями на последующие собеседования станут нашим хлебом насущным. Дальше все будет зависеть только от нас.