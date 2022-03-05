Как безнаказанно бездельничать на работе

Лишь руководство думает, что сотрудники обязаны кропотливо работать, как пчелы в улье. Но все трудящиеся прекрасно знают: самое прекрасное время, проведенное в офисе – это время безделья!

Дело не в том, что вы – отъявленные лентяйки, не желающие честно отрабатывать свою зарплату.

Дело в том, что любое руководство, видя, что сотрудник решил минутку передохнуть, воспринимает этот факт как личное оскорбление. Как, у него еще хватает времени на отдых?! Надо нагрузить еще больше!

И невдомек шефу, что мозги тоже нуждаются в перезагрузке. Что небольшие паузы просто необходимы для того, чтобы вновь включиться в работу и быть эффективным. Не говоря уже о том, что предусмотренные законодательством восемь часов рабочего времени для многих – слишком много, они справляются с текущей работой в два раза быстрее.

Что же делать, чтобы, с одной стороны, не навлечь гнев начальства, а с другой – лентяйничать в свое удовольствие?

Удачная имитация

Ваша работа связана с компьютером? Откройте несколько окон, одно из них – для развлекательного сайта, другое – рабочее. Научитесь быстро их переключать, когда коллеги или начальство входят в кабинет.

Откройте несколько окон, одно из них – для развлекательного сайта, другое – рабочее. Научитесь быстро их переключать, когда коллеги или начальство входят в кабинет. Ваша работа связана с бумагами? Подсуньте под них любимую книгу и наслаждайтесь чтением, прикрыв книгу сверху документами.

Подсуньте под них любимую книгу и наслаждайтесь чтением, прикрыв книгу сверху документами. Уходите в кафе? Сообщите всем, что у вас важная деловая встреча, которую нельзя отменить. По максимуму имитируйте рабочий процесс, не признаваясь в безделье даже милой сослуживице. Она может сдать вас с потрохами!

Творческий беспорядок

Превратите свой стол в «рабочий»: набросайте как можно больше бумаг, справочников, распечаток. Вид рабочего места должен внушать уважение: да, здесь действительно сидит по горло занятый продуктивной деятельностью сотрудник!

Если скоро к вам кто-то придет, то постарайтесь зарыть документ, который вам нужен, в середину стопки, и тревожно ищите его в тот момент, когда явится посетитель.

Озабоченный вид

Потренируйте перед зеркалом выражение своего лица: у вас должен быть сосредоточенный, слегка недовольный вид. Он как бы говорит: «Не отвлекайте меня по пустякам, у меня еще ворох дел!». На любых планерках и заседаниях, даже самых скучных и ненужных, держите «лицо» и обязательно имейте в руках блокнот и ручку.

Если ваши коллеги не могут разглядеть, что вы там пишете, рисуйте цветочки и смешные рожицы. Вообще, запомните: передвигаясь по офису, непременно держите в руках какие-нибудь бумаги, это создает видимость вашей занятости.

Если же руки у вас свободны, у любого начальника сложится впечатление, что вы бездельничаете, и вас немедленно нагрузят дополнительной работой.

Правильный разговор по телефону

Вам звонят коллеги из соседнего отдела? Разговаривайте коротко, по существу, не пускаясь в подробности, желательно, чтобы темп вашей речи был слегка убыстрен. Это создаст впечатление, будто вас оторвали от массы нужных дел, и только положив трубку, вы продолжите ими заниматься.

Если к вам обращаются с просьбой сделать нечто, оцените: насколько оперативно вы должны действовать? Если дело может слегка подождать, говорите так: «Я смогу навести справки только часа через два, не раньше». Так вы дадите понять: у вас дел невпроворот!

А как же без переработок?

Если вам позволяют личные обстоятельства, хотя бы раз в две недели задерживайтесь на работе допоздна, уходите позже всех остальных. Неважно, чем вы будете заниматься на самом деле – слушать музыку или подбирать в интернет-каталоге новое платье, главное, чтобы все окружающие знали, что вы ради общего дела жертвуете самым святым – личным временем.