Интервью эскортницы

Сегодня на интервью вспомнила насколько обожаю журналистику и всё что с ней связано.
Я искренне люблю общаться с людьми, слушать и рассказывать истории. Отчасти именно поэтому мне нравится то, чем занимаюсь.
Сейчас моя основная деятельность связана со сферой, где каждый день случается десяток курьезных ситуаций.
Поэтому решила попробовать в тестовом режиме запустить закрытый телеграмм-канал, где будут публиковаться истории из моей практики и практики моих коллег.
Истории в формате — Войс, текст и ссылка на анкету девушки (естественно по полному ее согласию).
Контент будет нерекламного характера!
В первую очередь хочу показать сферу и людей, работающих в ней с разных сторон.
Проект будет реализовываться в виде закрытого телеграмм-канала, название которого пока не придумал.
Думаю, мы сделаем с вами это совместно
А подписчик предложивший самый креативный вариант получит от меня подарочек
Подписка на канал будет платная.
На старте в виде символических 500 рублей за 1 месяц.
Следите за анонсами. Скоро планируется много нового и интересного!