Интервью эскортницы

Сегодня на интервью вспомнила насколько обожаю журналистику и всё что с ней связано.

Я искренне люблю общаться с людьми, слушать и рассказывать истории. Отчасти именно поэтому мне нравится то, чем занимаюсь.

Сейчас моя основная деятельность связана со сферой, где каждый день случается десяток курьезных ситуаций.

Поэтому решила попробовать в тестовом режиме запустить закрытый телеграмм-канал, где будут публиковаться истории из моей практики и практики моих коллег.

Истории в формате — Войс, текст и ссылка на анкету девушки (естественно по полному ее согласию).

Контент будет нерекламного характера!

В первую очередь хочу показать сферу и людей, работающих в ней с разных сторон.

Проект будет реализовываться в виде закрытого телеграмм-канала, название которого пока не придумал.

Думаю, мы сделаем с вами это совместно

А подписчик предложивший самый креативный вариант получит от меня подарочек

Подписка на канал будет платная.

На старте в виде символических 500 рублей за 1 месяц.

Следите за анонсами. Скоро планируется много нового и интересного!

#эскороницы #интервью

