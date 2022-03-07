Откровения проститутки

Прежде чем напишу про эту встречу (уже не сегодня) — закину вам вводные данные.

Сейчас будет очень неожиданно.

Я искренне считаю, что проституция в ее классическом формате — чистое зло! В этом нет ни ожидаемых денег, ни счастья, ни эмоций.

Под классическим форматом я подразумеваю часовые встречи с незнакомыми мужчинами.

Когда в прошлом году я пришла в сферу, то начала с цены 15к/ч ; 25к/2 ч и 60к/ночь

У меня было 85% часовых заказов, что дико некомфортно лично для меня.

(История будет как раз с той цены)

Мужчины были в 70% довольно приятные, но из-за того, что за час сложно установить какую-то эмоциональную связь мне было суховато.

Мне важно иметь коннект с человеком, с которым сплю. Мне важны эмоции, иначе ничего не имеет смысла.

На такой цене я продержалась в районе месяца.

Нет, я не ушла из сферы — я нашла способы перейти на более длительный формат, в котором мне реально приятно встретиться с мужчиной.

Если мне что-то не нравится — не терплю это в своей жизни, а ищу способы жить так как нравится. #Сашулинафилософия

После 15к/ч и 25к/2 часа пришла эра 20к/ч и 25к/ 2 часа.

У меня не было часовых заказов вообще.

Знаете, несмотря на то, что это совсем не высокая цена — она мне очень нравилась и я прямо с сердечной теплотой вспоминаю август.

Я получила столько эмоций, оргазмов, встретила столько хороших интересных мужчин! Каждый второй оставлял мне 5/10/15к на чай, приносили конфеты, цветы, вино.

Именно в тот момент я решила заниматься этим более профессионально, выстраивать личный бренд и расти в цене своего времени на этом рынке. Тогда я открыла лицо и приняла внутреннее согласие «да, я этим занимаюсь и буду заниматься пока мне это нравится».

Я писала об этом на канале в конце августа.

И формат, в котором нахожусь сейчас — максимально мне комфортен — я люблю длительные встречи и интересных мужчин.

Даже та единственная часовая встреча за последние 2 месяца была с уже знакомым ранее мужчиной.

Сегодня эта деятельность меня зажигает, потому что клиенты дарят нужные мне эмоции.

В формате часовых встреч такие эмоции получить крайне сложно.

#проститутка #история #рассказ

