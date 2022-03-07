Почему тебя заблокировала проститутка?

Многие мужчины, пользующиеся интим-услугами, наверняка сталкивались с ситуацией, когда им отказывали без каких-либо объяснений. Практически всегда это происходит по объективным причинам.

В последние несколько месяцев я тоже получаю шквал странных сообщений. Видимо, весеннее обострение у людей наступило раньше срока.

Поэтому для самых любознательных, публикую мой персональный топ причин отказа от общения с клиентами.

1. «Оригинальные» приветствия или подкаты.

Поверьте, таким образом вы не добьетесь расположения девушки и скорее сразу отобьете желания с вами общаться. Пишете чушь вы, а испытываю стыд я. А учитывая частоту подобных сообщений (10–20 в день), мне стыдно практически постоянно.

2. Просьбы о скидке.

Ребята, присядьте, у меня для вас новость – в проституции не бывает скидок. На тематических сайтах огромный выбор девушек под любой ценник. Почему сразу не обращаться к девушке, на которую вам хватает денег – загадка похлеще «Бермудского треугольника».

3. «Люблю, куплю и полетели».

Каждой девушке нравится, когда ей признаются в любви. Особенно приятно это слышать от незнакомцев, которые нашли твоё фото на сайте интим услуг. Спойлер: нет, это не работает, завязывайте.

4. Тысяча и один вопрос

«А где посмотреть твою анкету?», «А сколько стоит час?», «А какие у тебя услуги?», «А, где ты принимаешь?».

Получая такие вопросы, начинаешь невольно задумываться — не раздают ли твой номер телефона на флаерах у метро? У большинства девочек на сайте в анкетах нюансы встречи расписаны в мельчайших деталях. Поэтому подобные вопросы закономерно вызывают желание заблокировать человека и не тратить впустую своё время.

5. Ёбырь-террорист

«Я молод и красив, отдайся мне за так и получишь незабываемое удовольствие». Моя любимая категория. Несмотря на то, что мой бизнес связан с удовольствием, ключевое здесь слово «бизнес». А любой бизнес – это товарно-денежные отношения. Нет денег – нет удовольствия, всё просто. Даже если вы воплощение Аполлона и Рокко Сифреди.

6. Хозяева жизни

У этой категории возможно даже есть деньги, но они почему-то считают всех вокруг своими рабами. «Работаешь?», «Приедешь?», «За сколько отсосешь?» и прочее хамство. Запомните, наличие денег не делает окружающих вашим обслуживающим персоналом, с которым можно обращаться как со скотом.

7. Сказка о потерянном времени

В моей практике были клиенты, которые вносили предоплату, договаривались о времени и тупо исчезали. А потом вновь появлялись через два-три часа, не удосужившись объяснить своё опоздание. Люди, которые не уважают время других и срывают договоренности без объективных причин, закономерно идут в игнор.

девАчки есть ли у вас что добавить?

