Эти браки обречены на развод: теория Эрика Берна

​​Эрик Берн — это знаменитый американский психолог, отец транзакционного анализа. Берн сосредоточил внимание на «трансакциях» (от англ. trans- движение от чего-то к чему-либо, и англ. action — «действие»), лежащих в основе межличностных отношений.

Некоторые виды трансакций, имеющие в себе скрытую цель, он называет играми. В частности, Эрик Берн разработал любопытную классификацию типов брака.

Сценарии супружеских игр Эрика Берна вполне соответствуют российской действительности.

«A»

— брак создан не по любви, а из выгоды или конкретных целей. Каждый живет сам по себе, но происходит что-то, что их объединяет — например, рождение ребенка. Этот момент символизирует горизонтальная черта буквы. Через какое-то время партнеры сходятся, объединившись общими заботами.

«H»

— брак создается не из чувств, а из выгоды, как и брак «A». Но в отношениях типа «H» сближение не наступает.

«O»

— партнеры ходят по кругу проблем, натыкаясь на одни и те же грабли. В итоге брак распадается.

«S»

— пара долго блуждает в поисках счастья, а когда находит, застывает в этом моменте. Отношения перестают развиваться, приводя обоих партнеров к разочарованию и раздражению. Сохранить такой брак поможет только психотерапия.

«V»

— отношения изначально очень близкие, но близость эта непродолжительна, и в результате пара расходится.

«X»

— в самом начале брак повторяет сценарий «A», но объединяющий фактор работает короткое время и никогда больше не повторяется. В итоге супруги отдаляются друг от друга, и каждый живет своей жизнью.

«Y»

— этот брак начинается очень хорошо, но быт и трудности растут как снежный ком, снося на своем пути все тепло чувств. В какой-то момент каждый из партнеров увлекается своими интересами.

Эрик Берн еще раз убеждает нас, что отношения — это работа. А его метод определения типов брака помогает вовремя увидеть проблему и найти самый лучший путь ее решения.

