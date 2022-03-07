Эти браки обречены на развод: теория Эрика Берна

Эрик Берн — это знаменитый американский психолог, отец транзакционного анализа. Берн сосредоточил внимание на «трансакциях» (от англ. trans- движение от чего-то к чему-либо, и англ. action — «действие»), лежащих в основе межличностных отношений.
Некоторые виды трансакций, имеющие в себе скрытую цель, он называет играми. В частности, Эрик Берн разработал любопытную классификацию типов брака.
Сценарии супружеских игр Эрика Берна вполне соответствуют российской действительности.
«A»
— брак создан не по любви, а из выгоды или конкретных целей. Каждый живет сам по себе, но происходит что-то, что их объединяет — например, рождение ребенка. Этот момент символизирует горизонтальная черта буквы. Через какое-то время партнеры сходятся, объединившись общими заботами.
«H»
— брак создается не из чувств, а из выгоды, как и брак «A». Но в отношениях типа «H» сближение не наступает.
«O»
— партнеры ходят по кругу проблем, натыкаясь на одни и те же грабли. В итоге брак распадается.
«S»
— пара долго блуждает в поисках счастья, а когда находит, застывает в этом моменте. Отношения перестают развиваться, приводя обоих партнеров к разочарованию и раздражению. Сохранить такой брак поможет только психотерапия.
«V»
— отношения изначально очень близкие, но близость эта непродолжительна, и в результате пара расходится.
«X»
— в самом начале брак повторяет сценарий «A», но объединяющий фактор работает короткое время и никогда больше не повторяется. В итоге супруги отдаляются друг от друга, и каждый живет своей жизнью.
«Y»
— этот брак начинается очень хорошо, но быт и трудности растут как снежный ком, снося на своем пути все тепло чувств. В какой-то момент каждый из партнеров увлекается своими интересами.
Эрик Берн еще раз убеждает нас, что отношения — это работа. А его метод определения типов брака помогает вовремя увидеть проблему и найти самый лучший путь ее решения.