​​10 крышесносных фактов о мужском “само м дорогом”

Если вы интересуетесь анатомией, обязательно прочитайте. Уверена, некоторые из этих фактов вы прочитаете первый раз в жизни!

1. 4лен развивается из клuтора (феминистки ликуют!)

До 6 недели внутриутробного развития все эмбрионы — женщины. Привычные репродуктивные органы заменяет половой бугорок. Хромосомная активация происходит несколько позже. У эмбрионов с ХХ-набором появятся женские половые органы, а у эмбрионов с XY-набором — мужские.

2. У 4лена 3 функции

Первая — выведение из организма мочи. Вторая — участие в переносе спермы во влагалuще. Третья — sексуальное удовлетворение.

3. 4лен состоит из трех трубок

Это две единицы пещеристого тела, проходящих вдоль ствола, и одна трубка, которая окружает мочеиспускательный канал.

4. У мужчин самый гладкий 4лен среди млекопитающих

У приматов 4лены шершавые как наждачка. Маленькие крючки удерживают самку на месте во время спаривания, раздражают влагалuще.

5. Человеческий член самый крупный среди приматов

У гориллы всего 5 см, у шимпанзе до 10 см. У человека средним считается 12,5-16 см.

6. В XV веке мужчины считали, что ведьмы могут украсть 4лен

В приснопамятном «Молоте ведьм» каких только странностей не прочитаешь. Там же описаны и факты кражи 4ленов ведьмами. Таким образом колдуньи не давали мужчинам исполнять свои обязанности с женами.

7. У человека в пенuсе нет костей — и это практически исключение

Многие млекопитающие, в том числе гориллы и шимпанзе, имеют там кость для поддержания эрекции. Человеку стояк обеспечивается тольок за счет притока крови.

8. Эрекция — одна из самых сложных функций организма

Первыми в дело вступают гормоны. Железы выбрасывают их в кровоток в строго определенной концентрации. Кровь двигается в 6 раз быстрее, чем обычно. Большая ее часть сосредотачивается в паховой зоне. Нервная система должна передавать сигналы как часы. Именно поэтому “падает”, когда мужчина стрессует или отвлекается.

9. 4лен можно сломать

Строго говоря, это не перелом, но повреждение пещеристых тел. При этом мужчина испытывает острую боль и даже может умереть. Чаще всего партнерши ломают партнерам причиндалы в позе наездницы.

10. В Исландии есть музей 4ленов

В 1974 году учителю истории Сигурдуру Хьятарсону подарили хлыст, сделанный из бычьего пенuса. Презент вдохновил мужчину на открытие Исландского фаллологического музея. Сейчас там 238 членов, принадлежащих некогда представителям фауны Исландии. Есть и человеческий. Самый большой экспонат в музее — 2-метровый пенис кашалота весом 68 кг.

