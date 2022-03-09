Где снимаются проститутки Краснодара, интим 23 и другие рыбные места

В пол года назад Алёна выручила меня дополнительной рекламой, за что безгранично ей спасибо! Так же, согласна с её позицией, что реальные индивидуалки не станут никогда делиться «рыбными местами». Последних пять как работала в качестве проститутки в Краснодаре.
Но в связи с личными обстоятельствами наконец-то ухожу на пенсию. В знак благодарности внесу свой небольшой вклад в развитие «shpargalka.work».
Если тебя интересуют интим услуги в Краснодаре, здесь поделись некоторыми полезными знаниями. Хотя, честно сказать, особо делиться нечем. Тем не менее, в эскорт сайты перечисленные здесь, котируется лишь один inim23 org. Плюс добавлю новые альтернативные места где местные могут снять девушку.
Краткое содержание:
- Про сайт интим23 орг.
- Преимущества intim23.
- Недостатки сайта.
- Альтернативные места где сниматься.
- Как живут проститутки Краснодара.
- Секс чаты и телеграмм каналы путан.
- Цены на интим услуги.
- Дешевые проститутки (анкеты, номера телефонов).
- Интересный факт про секс в Краснодаре.
- Вывод.
Теперь более подробно согласно вышеуказанному плану.
Сайт интим 23 в Краснодаре
Площадка интим23 это наш интимсити местного уровня. На нашем сайте предложение интимных услуг происходит на следующих условиях. Относительно цены. Существует три тарифных плана:
- Обычный — 50 руб. сутки.
- VIP — 100 рублей.
- TOP — 200 руб.
Для покупки рекламы предлагается два метода оплаты:
- Электронный кошелёк;
- Карта банка;
С первого взгляда может сложится обманчивое впечатление о дешёвых тарифах. Это категорически ошибочное мнение. Как и везде, на интим23 орг присутствуют подводные камни.
Недостатки intim23 org
Начну по порядку. После того как создала профиля активация обойдётся в двести рублей. Контакты с администрацией осуществляется посредством сообщений в личном кабинете.
Поддержка: заявленное время ответа на запрос 24 часа. По факту, ожидание обратной связи может затянутся от 60 минут до целых суток.
За последние несколько лет «директора» intim23 org заметно бес попутал, и гордыня обуяла. Обратила внимание, что скорость ответа непосредственно зависит на сколько вежливо составлена форма обращения.
Индивидуалки без ноутбука обречены…
Существенным недостатком intim23.org для меня является его общее устаревшее состояние. И если говорить о настольной версии для ПК, она просто морально устарела. Скажем так, пользоваться можно не встречая критических ошибок. Но удовольствие или комфорт отсутствует напрочь.
И если с компьютера мне было слегка не понятна навигация и меню интим23. То с мобильной версией, на нашем сайте, дела обстоят в 1000 раз хуже. Возможно вызвать девушку по вызову клиенту удобно, но ставить там рекламу, просто ад…
Спасибо помогали знакомые индивидуалки Краснодара с ноутбуком, иначе анкету на intim 23 с iPhone создавала бы два года.
Мне очень не нравится дизайн и меню навигации, особенно мобильная версия! С телефона невыносимо неудобно удобно выставить рекламу. Хорошо что есть у знакомых девочек был ноутбук, и они оказалась не жадные.
Как видно на фото версия сайта не удобная и кривая.
Альтернативная реклама индивидуалкам
В конце прошлого года по личным причинам я перестала плотно работать. К тому времени уже было кому меня обеспечивать. Но оставалось с избытком свободное время на досуг.
Однажды от скуки случайно нашла в интернете телеграмм эскорт группы «Шпаргалки эскортницы». Изначально меня заинтересовала исключительно болталка для девочек. Просидела в ней минимум месяц, и была очень довольна приятной находкой.
После новогодних праздников, в начале февраля, ради интереса в комсомолке ру предложила секс услуги в Краснодаре. Тогда ещё старый открытый чат был 6000+ участников. Если откровенно, меня терзали смутные сомнения что там можно что-то поймать.
К моему искреннему удивлению, на следующий день написал мужчина и назначил встречу. Даже не ожидала что всё пройдёт гладко. Потом у Алёны что-то удалось пошаманить с рекламой интимных услуг. И количество желающих познакомиться медленно, но уверено возрастало.
В мае-июне месяце у меня почти каждый день писали 1-2 клиента. Должна признаться что на тот момент эскорт услуги в Москве, предлагались полным ходом. Прежде кроме как на нашем сайте intim 23 org реклама интимных услуг нигде не размещалась. Телеграмм для меня это был первый опыт, которым в итоге я осталась более чем довольна.
Почему путаны Краснодара полюбили телеграмм
К лету кроме меня были ещё реальные индивидуалки из Краснодара и набегами 2-3 малолетки студентки щипали изредка крохи. В начале писали о поиске спонсора, потом видимо поняли так много не заработаешь.
Почему сейчас многие шлюхи Краснодара снимаются в телеграмме? Для этого есть минимум пять причин:
- Бесплатно!
- Легкий и понятное меню и навигация.
- Всегда под рукой
- Общение в режиме реального времени.
- Одна без посредников.
В комплексе все эти факторы упрощают весь процесс.
В апреле посоветовала знакомой девочке тоже добавить анкету, осталась довольна. До этих пор рекламируется.
Сутенеры и проститутки Краснодара
Как и везде, путаны Краснодара должны иметь знакомых где надо, чтобы избежать неприятностей. Периодически происходят подобные мероприятия как на видео ниже.
Это в большей степени относится к сутенёрам. Естественно девушки с порочные женщины предлагающие секс услуги самостоятельно, чувствуют себя значительно безопасней. Но при условии если всё делать правильно и работать последовательно. По этому, согласна полностью с Алёной и её точкой зрения как работать без сутенёра самой.
Список групп:
- Комсомолка RU канал.
- Komsomolka RU группа.
- Эскорт Атлас канал.
На страницах каналов есть ссылки по которым можно смотреть анкеты индивидуалок даже если у мужиков не установлено приложение telegram. Естественно, советую указывать контакты не только мессенджер, а и мобильный номер телефона.
В канале эффективнее всего, размещаться. В отличие от чата , мне понравилось тем что не надо постоянно публиковать одно и то же объявление. Второй в списке это группа, здесь все могут писать в общий чат, предлагая секс услуги или снять проститутку согласно желаемым параметрам. Весь этот чат-рулетка происходит в режиме реального времени.
Согласно правилам в общей беседе можно публиковать интим объявления строго по существу. Уточнять детали и прочие подробности надо в личных сообщениях.
По неизвестным мне причинам иногда невозможно подписаться, но при этом другие участники пишут. В таких ситуациях лучшем пишите Алене.
Чтобы добавить анкету в канал, для этого предварительно напиши текст, потом отправь Алёне. В закреплённом сообщении вверху каждого сообщества находиться ссылка на её пользователя telegram. Или смотри на странице контакты этого сайта.
|Час
|5000 руб.
|2 часа
|9000 руб.
|3 часа
|13000 руб.
|12 часов (ночь)
|25000 руб.
Дешевый интим Краснодара. Фото анкет и номера дешёвых девочек по вызову.
Можно сказать, зрелые путаны города устроили аттракцион невиданной щедрости секс услуг. Но а как это назвать если сделать минет стоит 700 рублей!
Вывод
В завершении подведём итоги, чтобы подчеркнуть что я хотела донести на этой странице. В принципе, эскорт в Краснодаре может приносить нормальный доход. Так же, перечислила места, где местные мужчины заходят что бы заказать проститутку. Плюс поделилась Новым местом. Сразу предупреждаю, что проституция в телеграмм не обеспечат тебе поток заказов.
Но здесь без особых усилий можно предлагать интим услуги по отличной цене.
И последнее! Желаю всем удачи, добра, денег и счастье!