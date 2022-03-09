Обзор Rusdosug com и вход на русдосуг СПб

Русдосуг СПБ
~ Вика Сурадеева

Если кто забыл я напомню, мне лично не приходилось работать по месту. Ну как, от подружек и знакомых я поверхностно наслышана и в общих чертах понимаю, но далека от идеала. По этому, прошлый раз всуе подумала что forumamur одна из важных площадок в северной столице. Как оказалось, я сильно заблуждалась. Теперь исправлю ситуацию, на этой странице напишу про сайт русдосуг СПб который. Плюс добавила rusdosug вход через зеркало которое всегда работает в обход блокировок.

Содержание:

  • Показатели.
  • Форум.
  • Вход.
  • Бонус.

Если коротко о главном: не плохой сайт, для тех кого интересует эскорт в СПб, думаю здесь однозначно надо реклама. Я кстати, последний месяц по мере свободного времени вникала в это направление. Потому что зачастили красивые индивидуалки к нам в комсомолку ру, с реальными фотографиями, видео, шикарные девочки, а с рекламой плохо.

Одна из них

https://telegram.org/js/telegram-widget.js?12

Чтобы перейти к анкете в телеграмм канале, нажмите на ссылку в левом нижнем углу вставки.

Статистика русдосуг спб

Ниже добавлена официальная статистика Yandex Wordstat, по двум словам названия сайта. Это только из Яндекс и лишь брендированные, плюс еще есть Google, хотя в России все преимущественно используют Yandex. Тем не менее, по этим критериям меряются все эскорт сайты нашего рейтинга.

Город/фразаrusdosugрусдосуг
Санкт-Петербург35 04065 556
Москва5 62210 285
Веселовский район1 6251 170
Общее количество показов в Yandex s Питере 100 596 в месяц.

Выше перечислены три города из которых чаще всего посещают сайт русдосуг СПб как видите №1 в списке. То есть кроме Питера, в нём смысла практически нигде нет. В столице там интимсити рулит.

На случае сомнений, оставила скриншоты данных статистики посещений rusdosug.com. Нажать и картинки раскроются во весь экран.

В принципе каждая сама может посмотреть посещаемость русдосуг ру, и принять решение надо там реклама или нет.

Русдосуг форум

По функциям и интерфейсу ничего плохого не обнаружила. Простой и понятный интерфейс и удобная навигация. Плюс есть на русдосуг форум где постоянно что-то пишут. В том числе клиенты и интим салоны.

Еще нашла полезную страницу где можно посмотреть стоимость рекламы.

Открыть rusdosug в обход блокировки

Теперь самое полезное! Если тебе надо сайт rusdosug зеркало чтобы разблокировать ресурс, тогда используй кнопку ниже.

ПЕРЕЙТИ НА ЗЕРКАЛО

Если зеркало rusdosug в обход блокировки не помогло, тогда есть план Б. Сегодня только с девочками в болталке испытали, всё работает. Переходишь в обычный блог и там открываешь официальную ссылку rusdosug.com и проходишь.

Вот и всё.

Бонус к rusdosug

Пока изучала сайт rusdosug, обнаружила среди его конкурентов, интересную недорогую площадку. В ближайшие дни сделаю по нему анализ и вместе с подробностями выложу. А Вы смотрте и решайте надо Вам этот запасной парашют, учитывая какая цена-качество или нет.

Чтобы не пропустить, советую подписаться на мой телеграмм канал где всегда делаю анонсы.

Опубликовано Вика Сурадеева

Уже умею.)

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