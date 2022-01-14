Работа для девушек со всех регионов .в Москве. с высоким доходом .от 600т РЕАЛЬНО И ГАРАНТИРОВАННО .ежидневние выплаты. чаевые и дополнения все ваши .опыт не имеет значения . бесплатное проживание. гибкий график. в квартире .не более 2 х девушек.50% на 50% .пишите в любое время . вотцап .вайбер. телеграм .89850738918 всё обсудим
Метка: Эскорт
Работа для девушек в МОСКВЕ
Девушки со всех регионов России и стран СНГ. Приглашаем вас на работу в Москву! Ценовая категория от 5000 до 20000 за час!Работа на лучших апартаментах Москвы. Предусмотрено жилье( бесплатно), аккредитация билета! Анонимность и конфиденциальность! ● Стабильность и 100% безопасность! ● Свободный график! ● Ежедневные выплаты! ● Помощь в оформлении официальной регистрации ● Поддержка 24/7.
Приглашаются девушки на работу в Москве
Приглашаются девушки разных типажей от 18 лет для работы на апартаментах. Раскрученное место, работаем 18 лет. Огромная база постоянных клиентов, плюс платная реклама на всевозможных сайтах. Зарплату забираете сразу, допы полностью ваши, вычеты и залоги отсутствуют. Работа по графику (приходящей) или с бесплатным проживанием. Отличные условия и индивидуальный подход к каждой!!! Мы заинтересованы в долгосрочном … Читать далее Приглашаются девушки на работу в Москве
Работа для девушек 18+
📍Москва! Апартаменты на м. Академическая. Приглашаем девушек на работу в раскрученное место!!! Работаем с 2003 года, за столько лет наработали огромную клиентскую базу, которая будет гарантией Вашего стабильно высокого дохода 💰 ⠀ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА • Реклама и проживание за наш счёт • Чай и доплата 100% остаются Вам. • Зарплата выдаётся сразу на руки •График … Читать далее Работа для девушек 18+
Высокий доход, отличные условия, надежное агенство
🌶️Агенство с многолетним стажем ,не салон 🌶️Обеспечим стабильной работой с первого дня 🌶️Доход от 500к в мес,без учёта ваших допов 🌶️Проживание по 1 , 2 дев 🌶️Безопасность, к нам возвращаются 🌶️Требуются ухоженные девушки приятной внешности от 18 до 35 лет 🌶️Профессиональная фотосессия преветствуется 🌶️Наработанная база 🌶️ скауты сотрудичаем все интересующие вопросы по номеру 👇🏻 📲WhatsApp:+7 … Читать далее Высокий доход, отличные условия, надежное агенство
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